Dikan ziet ruimte voor samenwerking BEP en ABOP rond vraagstukken binnenland

Een eventuele samenwerking van de BEP en ABOP hoeft volgens BEP-topper Edgar Dikan niet te betekenen dat er opnieuw een marronbundeling zal worden gecreëerd. Volgens de politicus zijn beide partijen in vergelijking met de oprichting van A Combinatie in 2005 geen partijen meer met 90 tot 95% leden van marronafkomst. De partijen zijn in de loop der jaren gegroeid tot nationale partijen en bestaan nu uit haast alle bevolkingsgroepen.

Wel ziet hij ruimte voor samenwerking rond vraagstukken die specifiek betrekking hebben op het binnenland. Hij noemt onder meer het grondenrechtenvraagstuk van inheemse en tribale volkeren en de dreiging van ontbossing als gevolg van landbouwactiviteiten door mennonieten.

“Misschien niet in dezelfde constellatie, maar op een bepaald niveau moet er wel samengewerkt kunnen worden. Geen van de partijen zit meer, zoals we in 2005 zaten, met nagenoeg 90 tot 95% marrons. Al die partijen zijn open nu. Wat je wel gaat krijgen, is dat je die solidariteit groter gaat zien worden voor de onderwerpen en issues die spelen in het binnenland. We krijgen dan meer sympathie en draagvlak”, zei Dikan in het programma Bakana Tori.

Recent heeft BEP-voorzitter Edwin Noordzee aangegeven geen moeite te hebben met een samenwerking met de ABOP, maar benadrukte daarbij dat een besluit daarover uiteindelijk door de structuren van de BEP moet worden genomen. ABOP-leider Ronnie Brunswijk is blij met de houding van Noordzee. Hij voerde aan dat heel veel personen vaker hebben aangegeven dat een bundeling van deze partijen voor meer ontwikkeling in het binnenland van Suriname kan zorgen.

Dikan stelt dat er wel een grote roep vanuit de kiezer is om zo’n bundeling. En daaraan kan volgens hem niet voorbij worden gegaan. Met de huidige coalitiesamenwerking tussen de twee partijen is het zaad reeds gezaaid. “Samenwerking is altijd mogelijk, want er is ook een grote roep om die bundeling. Jij als politicus moet ook kijken naar wat het veld wil hebben”, aldus Dikan.