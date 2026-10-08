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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Bromfietser overlijdt ter plaatse na botsing met vrachtwagen te Meerzorg

KAM Thuiszorg

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Bromfietser overlijdt ter plaatse na botsing met vrachtwagen te Meerzorg

Bij een aanrijding vanmorgen tussen een vrachtwagen en een bromfiets aan de Commissaris Thurkowweg in Suriname is de bromfietser ter plaatse overleden.

Volgens de Surinaamse politie vond het dodelijke verkeersongeval plaats ter hoogte van de brug van Baitali in Meerzorg.

Over de precieze toedracht van de botsing zijn nog geen bijzonderheden beschikbaar. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de vrachtwagen en de bromfiets met elkaar in aanrijding kwamen.

De identiteit en leeftijd van het slachtoffer zijn nog niet bekendgemaakt. Ook over de bestuurder van de vrachtwagen zijn geen nadere gegevens beschikbaar.

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

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