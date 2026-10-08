Black Harmony viert 20-jarig jubileum ook in Suriname

Black Harmony viert het 20-jarig jubileum ook met de fans in Suriname. De muziekgroep is van 5 tot en met 17 oktober in het land voor een bijzondere jubileumtour, waarin muziek, cultuur en ontmoeting centraal staan.

Op 10 en 11 oktober geeft Black Harmony jubileumconcerten in Theater Thalia in Paramaribo. De concerten worden ondersteund door supportacts van het Conservatorium van Suriname. De jubileumactiviteiten krijgen op 16 oktober een vervolg met Tori Goron Mama dey in Maripa Kondre aan de Kennedyweg. Black Harmony deelt daar het podium met Sangrafu en Pruberi.

Black Harmony werd op 9 juni 2006 opgericht en bestaat uit ambitieuze en gedreven jonge mannen die zich in de afgelopen twintig jaar hebben ontwikkeld tot een hechte muziekgroep. De formatie heeft zich gespecialiseerd in close harmony en Afro-Surinaamse percussie.

Voor Black Harmony is muziek meer dan alleen entertainment. De groep ziet muziek als een middel om mensen met elkaar te verbinden en de Afro-Surinaamse cultuur uit te dragen. Het repertoire bestaat voornamelijk uit Afro-Surinaamse muziek, waarbij uitsluitend in het Sranan wordt gezongen.

De groep keert na ongeveer twee jaar terug naar Suriname en wil het land in de toekomst vaker aandoen voor concerten.