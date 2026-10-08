Betterson: “Ik ben niet tegen mennonieten”

ABOP-parlementariër Stanley Betterson zegt geen bezwaar te hebben tegen de komst van mennonieten naar Suriname, zolang hun aanwezigheid een concrete bijdrage levert aan de ontwikkeling van de landbouwsector. Volgens hem moeten initiatieven die voordelen kunnen opleveren voor het land, serieus worden bekeken. Hij benadrukt wel dat hij tegen kaalkap van het bos is.

“Ik ben niet tegen mennonieten… als ze voordelen kunnen brengen voor het land op het gebied van landbouw. Er zijn gebieden die geschikt zijn voor landbouw en daar kunnen ze wel aan landbouw doen. Ik ben dus tegen kaalkap, maar ik ben niet tegen mennonieten”, zei Betterson in het programma Retrospectie op LIMFM.

Volgens de politicus hebben mennonieten in verschillende landen waar zij actief zijn in de landbouw, waaronder Paraguay, Colombia, Bolivia, Mexico en Belize, bijgedragen aan de ontwikkeling van de landbouwsector.

“Ze hebben de landbouw daar toch een boost gegeven en ze produceren. Dat heb ik gelezen. En dat zijn dingen die goed onderzocht moeten worden. Omdat we vaak hier dingen opnemen op basis van de informatie van één of twee milieuactivisten. We nemen dan de informatie en gaan emotioneel reageren en soms, als we niet oppassen, mensen criminaliseren”, stelde de ABOP’er.

De parlementariër noemde als voorbeeld de instroom van Haïtianen enkele jaren terug naar Suriname, waarbij er volgens hem ook veel kritiek was op de komst van deze groep. De kritiek dat mennonieten zich willen afzonderen door zich diep in het binnenland te vestigen, mist volgens Betterson voldoende grond. Hij wijst erop dat Suriname meerdere bevolkingsgroepen kent waarvan weinig bekend is bij de rest van de samenleving. Ook de beschuldigingen van onder meer seksueel misbruik vindt hij geen argument om mennonieten als groep te beoordelen, omdat dergelijke strafbare feiten volgens hem binnen alle bevolkingsgroepen voorkomen.

“De dingen waarvan ze worden beschuldigd, zoals verkrachtingen, dat gebeurt in alle bevolkingsgroepen. En dat ze zich afzonderen… Ja, we leven in Suriname. We hebben verschillende bevolkingsgroepen. Van sommigen weten we niet eens A of B van ze, terwijl ze al decennia hier zijn”, aldus de ABOP’er.

Volgens Betterson is het soms ook goed om dingen een kans te geven, zolang zij binnen de grenzen van de Surinaamse regelgeving liggen. “De regering moet de voorwaarden vaststellen. En dan gaan ze zelf kijken of ze blijven of niet. Daarom ben ik blij dat de president heeft gezegd dat ze het wil reguleren”, aldus de parlementariër.