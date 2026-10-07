Vrouw maakt geld over voor online trading, aanbieders verdwijnen: twee verdachten vast

Een vrouw die via Facebook werd benaderd om te investeren in online trading, heeft drie keer geld overgemaakt naar verschillende bankrekeningen. De beloofde rendementen bleven echter uit en de aanbieders waren vervolgens niet meer bereikbaar.

In het onderzoek naar de vermoedelijke oplichting zijn twee verdachten aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname (KPS).

Het slachtoffer, T.L., ging in op aantrekkelijke investeringsaanbiedingen en dacht haar geld in een legitieme investering te steken. Van haar overboekingen kwam een bedrag van SRD 5.800 rechtstreeks terecht op de bankrekening van verdachte R.S. Hoeveel zij in totaal heeft overgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Nadat T.L. geen contact meer kon krijgen met de aanbieders, deed zij aangifte. Op basis van informatie van de Criminele Inlichtingen Unit (CIU) hield het Quick Response Team (QRT) R.S. op donderdag 1 oktober 2026 aan. In dezelfde zaak werd ook een tweede verdachte, S.F., aangehouden.

Beide verdachten zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling Fraude zet het onderzoek voort naar de omvangrijke zaak, waarbij burgers via sociale media zouden zijn misleid.