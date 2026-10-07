Suriname wil langer geldige visa voor Nederland: “Historische band moet niet alleen bij monde zijn”

Surinamers die naar Nederland willen reizen, moeten kunnen rekenen op een vriendelijkere visumprocedure en mogelijk ook op visa die langer geldig zijn. Dat is een van de doelen die minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) naar voren brengt in een persbericht over de diplomatieke gesprekken tijdens de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Volledige visumvrijstelling blijft onderwerp van gesprek, maar Suriname zet ook in op verbeteringen die binnen de bestaande procedure mogelijk zijn. Volgens Bouva krijgen Surinamers soms een visum met een beperkte geldigheidsduur, terwijl in andere landen onder voorwaarden visa voor meerdere jaren worden verstrekt. Hij wil daarom onder meer laten bekijken of langere geldigheidsperioden mogelijk zijn.

De bewindsman benadrukt daarbij de historische banden en de familiebanden tussen Suriname en Nederland. Voor veel Surinamers zijn familiebezoek, studie en vakantie redenen om naar Nederland te reizen. “We hebben een historische band met Nederland. Dat moet niet alleen bij monde zijn”, stelt Bouva. Nederland heeft volgens hem toegezegd naar verbetering van het proces te kijken en ondersteuning te bieden bij het traject richting de Europese Unie.

De inzet voor eenvoudiger reizen gaat verder dan Nederland. Suriname spreekt met verschillende landen over visumvrije toegang, aangepaste regelingen en het vereenvoudigen van bestaande procedures. Bouva noemt onder meer Azerbeidzjan, Panama en de Dominicaanse Republiek. Zijn uitgangspunt is dat de openstelling van Suriname ook moet leiden tot meer reismogelijkheden voor de eigen bevolking: “Suriname moet open zijn voor de wereld. En de wereld moet open zijn voor Suriname.”

Met Panama zijn afspraken gemaakt over luchtvaart, verbindingen en een aangepast visumregime. Die moeten het voor Surinamers gemakkelijker maken om naar Panama te reizen. Tegelijkertijd kunnen reizigers met een Schengenvisum of een Amerikaans visum onder bepaalde voorwaarden naar Suriname komen.

Ook met Saoedi-Arabië is een aangepaste visumregeling voorbereid. De formele afronding daarvan moet volgens Bouva binnenkort plaatsvinden. Het verder uitbreiden van visumvrije en vereenvoudigde reisregelingen maakt deel uit van de bredere diplomatieke koers waarmee Suriname de internationale mobiliteit van zijn burgers wil vergroten.