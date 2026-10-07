Plein: “De criminaliteit neemt toe en het veiligheidsgevoel neemt af”

Volgens NPS-parlementariër Ivanildo Plein neemt de criminaliteit in Suriname toe, terwijl het veiligheidsgevoel van burgers verder afneemt. Hij vroeg dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) aandacht van minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid om ervoor te zorgen dat het veiligheidsgevoel terug wordt gebracht.

“De criminaliteit neemt toe en het veiligheidsgevoel neemt af. Twee gemaskerde en gewapende criminelen hebben maandag een gewapende overval gepleegd aan de Islamstraat in Suriname. Ik heb via de verschillende nieuwskanalen vernomen dat gisteren een automobilist beschoten en aangereden is.

Een paar dagen terug las ik ook dat een politie-inspecteur is beschoten en hij heeft weer teruggeschoten op de mensen. Een vrouw wordt beroofd… etcetera”, zei Plein.

Volgens de NPS’er moet de politie meer zichtbaar zijn, terwijl zij ook adequaat moet optreden wanneer burgers melding maken van criminele handelingen.

“Ik vraag ook dat elk politiebureau ten minste voorzien wordt van een politievoertuig. Want het politiebureau op Flora heeft op dit moment niet eens één politievoertuig. Dus ik vraag aandacht van de regering voor dit stuk”, aldus Plein.