Minister-president Jetten ontvangt Marronvertegenwoordigers

Minister-president Rob Jetten heeft vertegenwoordigers van de Marrongemeenschappen uit Suriname ontvangen om te spreken over de verdere invulling van de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Volgens Jetten moet na de excuses nu concreet worden gewerkt aan wat hij omschrijft als ‘de komma’: de stappen die na erkenning en excuses moeten volgen.

Tijdens het gesprek stond de geschiedenis en de positie van de Marrongemeenschappen centraal. Marrons stammen af van tot slaaf gemaakte mensen die tijdens de koloniale periode wisten te ontsnappen en vervolgens eigen gemeenschappen opbouwden in het binnenland van Suriname.

Jetten benadrukte dat de geschiedenis van de Marrons nauw verbonden is met die van Nederland. Vanuit dat perspectief sprak hij met de vertegenwoordigers over hun ervaringen en over de manier waarop Nederland samen met deze gemeenschappen verder kan werken aan herstel en erkenning.

“Belangrijk om van hen te horen hoe zij dit voor zich zien”, aldus de minister-president. Volgens hem moet de verdere invulling van ‘de komma’ niet alleen vanuit de Nederlandse overheid worden bepaald, maar juist in overleg met de gemeenschappen die rechtstreeks verbonden zijn met de gevolgen van het slavernijverleden.

Met de ontmoeting wil het kabinet het gesprek voortzetten over de periode na de officiële excuses. Daarbij staat centraal hoe erkenning van het verleden kan worden vertaald naar concrete vervolgstappen en hoe betrokken gemeenschappen daarin een stem kunnen krijgen.

Jetten benadrukte dat dit proces gezamenlijk moet worden vormgegeven. “Aan de slag met de komma na de excuses voor het slavernijverleden, dat doen we samen”, stelde hij.