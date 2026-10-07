Lösche: “In Koewarasan gaat een leerling slechts twee weken per maand naar school”

NDP-parlementariër Tashana Lösche heeft dinsdag aandacht in de Nationale Assemblee van Suriname (DNA) gevraagd voor leerlingen en leerkrachten voor wie het nieuw schooljaar niet vlekkeloos is gestart.

“De scholen zijn gestart en tot mijn verbazing krijg ik schoolschema’s van verschillende scholen, waarbij er te zien is dat een leerling in een maand slechts twee weken naar school gaat, omdat er volgens een roulatiesysteem wordt gewerkt”, zei de politica.

Als voorbeeld noemde zij een school in Koewarasan waar leerlingen van leerjaar 9 vanaf de maand oktober tot en met de maand december slechts twee weken per maand les zullen volgen.

“Vanaf oktober tot en met december is er een schoolschema gepresenteerd aan de ouders. En dat een leerling drie keer per week en de week daarop twee keer per week naar school gaat. Opgeteld kom je dus op die twee weken”, stelde de NDP’er.

Verder is volgens haar op de OS Klaaskreek het onderwijs nog niet gestart, omdat de leerkrachten geen dienstwoning hebben. Lösche vroeg de regering om dringend in te grijpen.

De politica vroeg tegelijkertijd ook aandacht voor de winkelprijzen die volgens haar aan het stijgen zijn, terwijl de valutawisselkoers juist een dalende trend vertonen. Volgens de parlementariër moet de overheid daarom de nodige winkelprijscontrole uitvoeren, zodat prijzen betaalbaar blijven voor de consument.

“Anders heeft het bitter weinig voordeel als we een verhoging toekennen aan de samenleving”, aldus Lösche.