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Jordan: “Bankinstellingen discrimineren kleine ondernemers in Marowijne”

KAM Thuiszorg

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ABOP-parlementariër Genevievre Jordan stoort zich aan de discriminatie van kleine ondernemers in het district Marowijne. “Ik wil pleiten voor gelijke kansen voor alle ondernemers. Wanneer kleine ondernemers naar de bankinstellingen gaan voor een lening, dan krijgen ze te horen dat hun onderneming in Marowijne ligt, een oorlogsgebied. Dus dan gaan ze het volledige bedrag niet krijgen. En ze gaan hogere rentes krijgen”, zei Jordan dinsdag in het Surinaamse parlement.

Volgens de politica is het alom bekend dat Marowijne al lang geen oorlogsgebied meer is. Zij drukte de regering op het hart om erop toe te zien dat alle instituten in Suriname zich houden aan wetten en regels. Verder deed zij een beroep op de regering om te onderzoeken welke bankinstellingen zich schuldig maken hieraan.

“Het moet nu gaan ophouden dat deze ondernemers worden gediscrimineerd. Ze hebben recht op gelijke kansen om hun onderneming op te zetten. We weten allemaal in welke economische situatie we zitten, dus geeft u deze mensen de ruimte”, aldus Jordan.

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