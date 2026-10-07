Grasbrand legt voormalig gastenverblijf aan Albert Plesmanstraat in de as

Een verlaten gebouw aan de Albert Plesmanstraat in Suriname is woensdagmiddag volledig door brand verwoest. Het vuur zou zijn ontstaan in het omliggende gras en vervolgens zijn overgeslagen naar het pand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Het gebouw van 30 bij 40 meter was deels van beton en deels van hout opgetrokken. Het deed vroeger dienst als gastenverblijf, maar stond al bijna tien jaar leeg. Inmiddels was het pand volledig overwoekerd door gras en jonge bomen.

De Surinaamse brandweer rukte uit en bestreed het vuur, maar het gebouw ging volledig in vlammen op. Wie de eigenaar van het pand is, is vooralsnog niet bekend.

De politie van Zanderij onderzoekt de zaak.