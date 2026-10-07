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Gewapend duo maakt halsketting buit en vlucht in witte Vitz

KAM Thuiszorg

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Twee mannen hebben vanmorgen bij een gewapende beroving aan de Frederikshoopweg in Suriname een halsketting van goud buitgemaakt. Beide verdachten waren gewapend met een vuistvuurwapen.

Volgens de eerste melding vond de beroving omstreeks 10.53 uur plaats ter hoogte van nummer 82. Hoe de mannen hun slachtoffer benaderden en onder welke omstandigheden zij de ketting buitmaakten, is nog niet duidelijk.

Na de beroving verlieten de verdachten de plaats in een witte Toyota Vitz. Het voertuig reed weg in de richting van de Magentakanaalweg.

Over het slachtoffer en eventuele verwondingen zijn geen nadere gegevens beschikbaar. Ook de waarde van de buitgemaakte halsketting is onbekend.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

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