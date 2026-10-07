FIFA-baas veroordeelt racisme tegen spelers Suriname: “Volkomen onacceptabel”

De racistische beledigingen aan het adres van de Surinaamse voetballers in Guatemala hebben geleid tot een scherpe veroordeling van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij schaart zich achter Natio en belooft de Surinaamse voetbalbond te blijven steunen in de strijd tegen racisme en discriminatie.

Intussen klinkt vanuit de Surinaamse delegatie stevige kritiek op het uitblijven van ingrijpen tijdens de Nations League-wedstrijd afgelopen maandag.

“De racistische belediging richting de spelers van Suriname tijdens de Nations League-wedstrijd in Guatemala van afgelopen nacht is volkomen onacceptabel”, verklaarde Infantino dinsdag via een woordvoerder van de wereldvoetbalbond. De FIFA-president benadrukt dat de bond achter Suriname staat. “We zullen de Surinaamse voetbalbond ondubbelzinnig blijven steunen, om te zorgen voor sterke afschrikking en om racisme en discriminatie uit onze sport te bannen.”

Voor Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse bond, zit de verontwaardiging ook in de manier waarop tijdens het duel met de incidenten werd omgegaan. Volgens hem waren gedurende de hele wedstrijd apengeluiden vanuit het publiek in Guatemala-Stad te horen. Op Instagram stelde hij dat optreden daartegen uitbleef.

“Er werd niets gedaan”, schreef Tevreden. Volgens de directeur werd de wedstrijd niet stilgelegd om tegen het racisme op te treden en bleef ook het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF ongebruikt. Juist dat protocol is volgens hem bedoeld voor situaties als deze.

De spanningen op het veld liepen eveneens hoog op. Invaller Richonell Margaret kreeg een rode kaart nadat hij volgens ploeggenoten op de racistische bejegening had gereageerd. De Surinaamse spelers wilden vervolgens niet verder spelen. Het duel werd daardoor wel enkele minuten onderbroken, waarna de wedstrijd werd hervat. Die onderbreking staat los van Tevredens verwijt dat het antidiscriminatieprotocol niet werd toegepast.

Ook Margaret uitte na afloop zijn woede op sociale media. Hij meldde dat vanuit het stadion apengeluiden naar hem en zijn ploeggenoten werden gemaakt en richtte zich rechtstreeks tot de CONCACAF en FIFA. Op sportief vlak eindigde de avond eveneens teleurstellend: Suriname verloor met tien man door een doelpunt van Matt Evans in de 96ste minuut met 1-0.

Na het laatste fluitsignaal ontstond bovendien een opstootje tussen spelers van beide landen. Met de verklaring van Infantino krijgt de Surinaamse ploeg nu openlijk steun vanuit de top van de wereldvoetbalbond. Welke concrete maatregelen op de incidenten zullen volgen, wordt in de aangeleverde verklaring niet vermeld.