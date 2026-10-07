Bink: “Er groeien bomen op onze enige brug”

De verkeersdrukte op de Wijdenboschbrug is sinds de start van het nieuwe schooljaar in Suriname verder toegenomen. NDP-parlementariër Ingrid Karta-Bink heeft in het parlement dinsdag aandacht gevraagd voor de dagelijkse files, de staat van de brug en de veiligheid rond het zware transport dat van de brug gebruikmaakt.

Volgens Karta-Bink staat het verkeer vanaf de Oost-Westverbinding over een afstand van ongeveer vijf kilometer vast. Met ondersteuning van de politie komt het verkeer volgens haar inmiddels iets sneller op gang. Naast de verkeersdrukte wees de parlementariër op de staat van de brug.

Zij merkte op dat er inmiddels bomen op de brug groeien en vroeg het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) of de brug regelmatig wordt geïnspecteerd en of een schoonmaakbeurt kan worden uitgevoerd.

“File, file en file over de hele brug. Vanaf de Oost-Westverbinding vijf kilometer lang. Met behulp van de politie zijn we heel dankbaar dat het verkeer wel een beetje sneller loopt. Daarnaast zien we dat er bomen groeien op onze enige brug”, zei de NDP’er.

Ook het zware transport baart Karta-Bink zorgen. Zij wil weten of vrachtwagens die dagelijks over de brug rijden, worden gecontroleerd op hun gewicht en wat het maximaal toegestane gewicht voor de Wijdenboschbrug is.

Daarnaast pleitte zij opnieuw voor duidelijke tijdstippen waarop zwaar materieel gebruik mag maken van de brug. De parlementariër verwees daarbij naar eerdere incidenten met zwaar transport en benadrukte dat dergelijke calamiteiten volgens haar moeten worden voorkomen.

“Wij willen die calamiteiten niet meer hebben waarbij houtblokken een aantal voertuigen naar beneden rammen met daarbij zoveel ongelukken”, aldus Bink.