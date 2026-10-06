Suriname en Brazilië strijden om WK-ticket bij Pan-Amerikaanse korfbalkwalificatie

Suriname staat deze week in het teken van internationaal korfbal. In de Anthony Nesty Sporthal worden op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober 2026 kwalificatiewedstrijden gespeeld tussen Suriname en Brazilië voor het Pan-American Korfball Championship 2026. De inzet is groot: de winnaar plaatst zich rechtstreeks voor het IKF Wereldkampioenschap Korfbal 2027 in Nederland.

De wedstrijden maken deel uit van een breder programma waarmee de Surinaamse Korfbal Federatie korfbal opnieuw steviger op de kaart wil zetten in Suriname. Naast de internationale duels staan onder meer een jeugdtoernooi, een demonstratiewedstrijd met influencers en een meerjarig opleidingsprogramma voor gymleraren op het programma.

De eerste ontmoeting tussen Suriname en Brazilië wordt vrijdagavond om 20.00 uur gespeeld. Op zaterdag volgen wedstrijden om 13.00 en 17.15 uur, eveneens in de Anthony Nesty Sporthal.

Ook de jeugd krijgt een belangrijke rol. Sinds 21 september krijgen kinderen op vier locaties korfbaltrainingen onder begeleiding van B-Rec Sport. Zij spelen zaterdag, voorafgaand aan de internationale wedstrijd, een mini-toernooi in de Anthony Nesty Sporthal. Volgens de organisatie maakt dit jeugdprogramma deel uit van de herintroductie van de sport in Suriname.

Daarnaast wordt een demonstratiewedstrijd gehouden met een speciaal samengesteld influencersteam en spelers uit zowel Suriname als Brazilië. Daarmee wil de organisatie korfbal op een laagdrempelige en mediagenieke manier presenteren aan een breder publiek.

Parallel aan de wedstrijden is ook een opleidingsprogramma voor gymleraren gestart. In samenwerking met de School Sport Federatie Suriname en Bewegingsonderwijs en schoolsport worden docenten opgeleid tot korfbalinstructeurs. Het programma vormt volgens de organisatie het begin van een zesjarig traject om korfbal structureel binnen het Surinaamse schoolsysteem te verankeren en talenten de mogelijkheid te geven door te groeien naar het nationale team.

Op dinsdag 6 oktober vindt bovendien van 19.00 tot 20.00 uur een officiële persconferentie plaats in Residence Inn. Daarbij zijn vertegenwoordigers van de Surinaamse en Braziliaanse selectie, de International Korfball Federation, de Surinaamse Korfbal Federatie en de projectleiding van PAKC2026 aanwezig. Media krijgen daar gelegenheid om vragen te stellen en interviews af te nemen.

Met het internationale programma hoopt de organisatie een nieuwe impuls te geven aan de ontwikkeling van korfbal in Suriname, zowel op topsportniveau als binnen het onderwijs en onder jongeren.