Roekeloos rijgedrag buschauffeurs kan gevolgen hebben voor vergunning en chauffeurskaart

Bushouders en buschauffeurs in Suriname die de verkeersregels overtreden, riskeren naast wettelijke maatregelen ook gevolgen voor hun vergunning of chauffeurskaart. Dat kan wanneer de wet daarin voorziet en hangt af van de aard en ernst van de overtreding. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) kondigt in een persbericht van 5 oktober strengere controles aan binnen het openbaar vervoer.

Aanleiding is de constatering dat chauffeurs zich in het verkeer niet altijd aan de regels houden. Daarbij gaat het onder meer om gevaarlijk inhalen, te hard rijden en het negeren van verkeersregels en verkeerstekens. Dergelijk gedrag brengt zowel de inzittenden van de bussen als andere weggebruikers in gevaar.

Via het Directoraat Transport wordt de controle samen met de politie en andere betrokken instanties aangescherpt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het rijgedrag, maar ook naar de naleving van de voorwaarden waaronder het openbaar vervoer wordt uitgevoerd. De verkeerspolitie houdt dagelijks toezicht en treedt op bij vastgestelde overtredingen.

Afhankelijk van de ernst van een overtreding kunnen bestuurlijke of andere wettelijke maatregelen volgen. Het bezit van een vergunning of chauffeurskaart geeft niemand de ruimte om verkeersregels of vergunningsvoorwaarden naast zich neer te leggen, luidt de waarschuwing.

Ook de vervoersbranche zelf wordt aangesproken. Bushouders en chauffeurs worden opgeroepen elkaar te corrigeren bij onverantwoord gedrag. Wie dagelijks passagiers vervoert, draagt de verantwoordelijkheid om hen veilig te vervoeren en zich professioneel in het verkeer te gedragen.