Rode kaart en meldingen van racisme tijdens verloren wedstrijd Suriname tegen Guatemala

Suriname heeft maandagavond een pijnlijke nederlaag geleden tegen Guatemala in de Concacaf Nations League. Natio hield met tien man lang stand, maar moest in de zesde minuut van de blessuretijd alsnog buigen: 1-0. De wedstrijd werd overschaduwd door meldingen van racistische uitingen vanuit het publiek en een rode kaart voor Richonell Margaret.

Het duel in het Estadio Manuel Felipe Carrera in Guatemala-Stad bleef voor rust zonder doelpunten. Suriname begon met druk naar voren, waarna de thuisploeg gaandeweg meer grip op de wedstrijd kreeg. Voor Guatemala stond veel op het spel: de ploeg moest winnen om door te kunnen naar de kwartfinales.

In de tweede helft liepen de spanningen op mede vanwege racistische uitingen van toeschouwers. Margaret, die na rust was ingevallen, werd van het veld gestuurd nadat hij volgens ploeggenoten op de racistische bejegening zou hebben gereageerd. De Surinaamse spelers wilden vervolgens niet verder spelen vanwege de racistische uitingen. Het duel lag daarop meerdere minuten stil voordat het werd hervat.

Met een speler minder leek Suriname alsnog een gelijkspel uit het vuur te slepen. Die hoop verdween diep in de blessuretijd. Matt Evans maakte in de 96ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde de thuisploeg daarmee de overwinning.

Guatemala kwam door de zege op zeven punten en passeerde Suriname op doelsaldo. Daarmee verzekerde de thuisploeg zich van een plaats in de kwartfinales van de Nations League.

Voor Natio volgde de nederlaag slechts enkele dagen na het doelpuntloze gelijkspel tegen dezelfde tegenstander in Paramaribo. In die thuiswedstrijd van vrijdag 2 oktober liet Suriname meerdere goede scoringsmogelijkheden onbenut. De ploeg begon daardoor met zeven punten uit drie wedstrijden aan het uitduel in Guatemala, maar wist daar dus geen punt aan toe te voegen.

Na de wedstrijd deelden de spelers zelf via Instagram hun woede over het racisme tijdens de wedstrijd tegen Guatemala. Richonell Margaret schrijft dat vanuit het hele stadion apengeluiden werden gemaakt naar hem en zijn ploeggenoten. “Moeten wij dit altijd maar accepteren?”, vraagt hij, waarbij hij de Concacaf en FIFA rechtstreeks aanspreekt.

Shaquille Pinas deelt een bericht waarin wordt gesteld dat ingrijpen uitbleef en een Surinaamse speler juist rood kreeg nadat hij op de racistische bejegening reageerde. Pinas voegt daar verontwaardigd aan toe: “Een schande… 2026 en nog steeds dezelfde f*cking sh*t.”