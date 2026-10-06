Reyme: “Mensen die in overheidsdienst treden moeten niet maanden of jaren op hun salaris wachten”

A20-parlementariër Steven Reyme vindt dat het niet langer mag voorkomen dat personen die in overheidsdienst treden maanden of zelfs jaren moeten wachten op hun salaris. Hij is daarom positief over het voornemen van president Jennifer Simons om de digitalisering van onder meer de ambtenarenadministratie in 2027 te versnellen.

Volgens Reyme kan digitalisering helpen om de zware bureaucratie binnen de overheid terug te dringen en ervoor zorgen dat administratieve processen sneller worden afgehandeld. Werknemers moeten volgens hem na indiensttreding gewoon aan het einde van de maand over hun salaris kunnen beschikken.

“De president heeft zelf aangehaald dat doordat de bureaucratie nog steeds zo zwaar drukt op Suriname, dat bijvoorbeeld van mensen die een MOB-diploma in 2019 hebben gehaald, zij nu pas die stukken heeft gehad. Tegen dat soort dingen zouden we harder moeten gaan werken om het tot het verleden te laten behoren. Zodat wanneer mensen werken voor de overheid, dat ze niet na zes of tien jaren of zes maanden… maar dat ze aan het eind van de maand gelijk hun geld ontvangen. Door te digitaliseren zou dat wel mogelijk zijn”, zei Reyme in een interview op TBN.

Volgens Reyme is de versnelling van de digitalisering van de belasting, douane en ambtenarenadministratie realiseerbaar. “Die dingen zijn realiseerbaar, maar dan moet iemand erachter zitten. Iemand moet ervoor zorgen dat het gebeurt. Niet gewoon een gepraat in de jaarrede, maar het moet gewoon een team zijn dat ervoor zorgt dat het gebeurt.

Dingen blijven te lang zitten op instituten, hetzij op een ministerie of het kabinet. Dingen die binnen drie dagen afgerond kunnen worden, worden pas na tien of elf jaar gedaan. Als het ergens in een lade wordt gestopt, wordt het nooit opgelost”, aldus de parlementariër.