Politie ontdekt illegale landingsbaan, uitgebrand drugsvliegtuig en begraven motoren in binnenland Suriname

Een gemengd team van het Korps Politie Suriname heeft zondag 4 oktober in het Goliathgebied in het district Para een illegale landingsbaan ontdekt. Daarbij werden recente vliegtuigbandensporen, brandstofvaten en een uitgebrand tweemotorig vliegtuig aangetroffen.

Het team, bestaande uit medewerkers van de Narcotica Brigade, de Inlichtingendienst en het Arrestatieteam, was op basis van informatie van de Inlichtingendienst in het gebied voor oriëntatie, verkenning en nader onderzoek.

Het ging om een verlaten weggedeelte dat als landingsbaan werd gebruikt. Verspreid over de lengte lagen meerdere vaten en jerrycans. Een deel daarvan bevatte vermoedelijk vliegtuigbrandstof, terwijl de overige leeg waren.

In de omgeving werd ook een uitgebrand tweemotorig vliegtuig gevonden. De twee motoren van het toestel waren ter plaatse begraven. Op basis van de aangetroffen zaken en de omstandigheden op de locatie wordt vrijwel zeker aangenomen dat het om een drugsvliegtuig gaat.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) zijn de vaten met vermoedelijke vliegtuigbrandstof ter plaatse vernietigd. De illegale landingsbaan zal in opdracht van het OM onklaar worden gemaakt.

De vondst komt enkele dagen nadat president Jennifer Simons tijdens haar Jaarrede voor het dienstjaar 2027 op woensdag 30 september aandacht vroeg voor de aanwezigheid van kleine vliegtuigen in het achterland.

Het staatshoofd gaf aan dat er meer informatie nodig is over wat zich in het binnenland afspeelt en dat Suriname daarbij ook internationale ondersteuning nodig heeft. Zij benadrukte daarbij dat zij geen drugsvliegtuigen in het achterland wil.