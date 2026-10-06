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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Ondernemer van 200.000 USD beroofd bij autohandelszaak

KAM Thuiszorg

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Politie gearriveerd op locatie

Twee gemaskerde en gewapende criminelen hebben maandag een gewapende overval gepleegd aan de Islamstraat in Suriname.

De 37-jarige ondernemer K.D. Kevin en zijn administratief medewerker R.M. waren eerder die ochtend naar de RBC-bank geweest om geld op te nemen. Vernomen wordt dat ze reden naar Powerfull Car Center, waar zij de betaling voor een door hen aangeschafte auto zouden regelen.

Terwijl de twee slachtoffers in hun voertuig zaten, werden ze plotseling door de twee overvallers onder schot gehouden. De daders rukten twee zwarte rugtassen uit hun handen en vluchtten vervolgens naar een grijze Toyota Vitz.

In de rugtas van de man bevond zich 200.000 USD. Uit de tas van de medewerkster werd 300 USD, 200 euro en 50 SRD buitgemaakt.

De slachtoffers bleven bij de overval ongedeerd.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding wordt gewerkt.

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