Lichaam van in kreek verdwenen 20-jarige vrouw geborgen

Het lichaam van een 20-jarige vrouw is dinsdagmiddag 6 oktober geborgen in een kreek in de omgeving van Colakreek in Suriname. Zij was maandag tijdens het baden onder water verdwenen en kwam niet meer boven.

Naar verluidt was de vrouw samen met anderen gaan baden. Op een gegeven moment nam zij een duik, waarna ze niet meer boven water kwam. Pogingen om haar terug te vinden, leverden aanvankelijk niets op.

Een duikploeg van de Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en ging naar de locatie. Pas dinsdagmiddag, een dag na haar verdwijning, kon het lichaam van de vrouw worden geborgen.

De politie van Zanderij onderzoekt de zaak. Over de identiteit van de vrouw zijn vooralsnog geen bijzonderheden bekendgemaakt.