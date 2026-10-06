Bouva: US$ 20 miljoen slechts eerste stap, Surinaams bos is veel meer waard

De eerder toegezegde US$ 20 miljoen voor natuurbehoud is volgens minister Melvin Bouva slechts een begin. Suriname wil dat de internationale gemeenschap meer financiële verantwoordelijkheid neemt voor het behoud van zijn bossen, terwijl het land ruimte houdt voor economische ontwikkeling. Ook de gemeenschappen die in en rond het bos wonen, moeten van die financiering profiteren.

De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) lichtte die inzet maandag 5 oktober toe in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname. Tijdens de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft Suriname opnieuw aandacht gevraagd voor rechtvaardige klimaatfinanciering voor landen die hun bossen beschermen.

Daarbij staat de toezegging centraal om minimaal 90 procent van het Surinaamse grondgebied met bos bedekt te houden. Bouva vindt dat geïndustrialiseerde landen tegenover die inspanning een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen. Suriname beschermt immers een ecosysteem dat wereldwijd van belang is, maar moet tegelijkertijd zijn eigen ontwikkeling kunnen voortzetten.

Bosbescherming betekent volgens de bewindsman dan ook niet dat economische activiteiten in bosgebieden volledig moeten worden stilgelegd. Internationale financiering moet juist helpen om natuurbehoud en ontwikkelingskansen met elkaar te verbinden. Samen met gelijkgezinde landen wil Suriname verder onderhandelen over manieren om de waarde van bos en biodiversiteit om te zetten in duurzame financiële middelen.

Dat geld mag volgens Bouva niet uitsluitend bij de overheid belanden. De mensen die in en rond de bossen leven, moeten eveneens voordeel ondervinden van de internationale afspraken. “Want het zijn die mensen die het bos onderhouden”, benadrukt hij.

Over de toegezegde US$ 20 miljoen zegt de minister dat het bedrag nog steeds beschikbaar is. Suriname werkt aan de wetgeving en plannen die nodig zijn om de toezegging verder concreet te maken. Voor Bouva staat echter vast dat de waarde van het Surinaamse bos veel verder reikt dan dit eerste bedrag.

De regering wil klimaatdiplomatie daarom een prominente rol geven in het buitenlands beleid. Het omvangrijke bosareaal moet daarbij niet alleen worden benaderd als iets waarvoor Suriname een beschermingsplicht draagt, maar ook als een economische waarde die het land internationaal sterker kan benutten.