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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Automobilist beschoten en aangereden door rovers, schiet terug op vluchtauto

KAM Thuiszorg

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Een 45-jarige automobilist heeft maandagmiddag aan de J.A. Pengelstraat in Suriname gericht geschoten op een auto met gewapende overvallers, nadat zij hem hadden beschoten, achtervolgd en aangereden. De drie gemaskerde mannen sloegen vervolgens op de vlucht. Hun donkergrijze Toyota Vitz werd later verlaten aangetroffen.

Naar verluidt was de automobilist, D.D., in zijn witte Toyota Starlet vanuit Zorg en Hoop onderweg naar Maretraite. Op de J.A. Pengelstraat merkte hij dat een donkergrijze Toyota Vitz hem geruime tijd bleef volgen.

Toen D.D. bij de kruising met de Dr. Sophie Redmondstraat voor het verkeerslicht stopte, kwam de Vitz achter hem tot stilstand. Via zijn achteruitkijkspiegel zag hij drie gemaskerde mannen met vuurwapens uitstappen. Een van hen loste een schot.

D.D. wist via het bromfietspad weg te rijden, maar de overvallers zetten de achtervolging in. Ter hoogte van de Dr. Sophie Redmondstraat probeerde hij hen af te schudden. De Vitz bleef hem echter volgen en reed zijn auto uiteindelijk van achteren aan.

Daarop stapte D.D. uit en schoot hij gericht op de Toyota Vitz. Het voertuig werd aan de rechterzijde door kogels geraakt. De overvallers ontkwamen vervolgens via de J.A. Pengelstraat in de richting van de Eddy Brumastraat.

De politie trof de Vitz later aan ter hoogte van de achterzijde van de Van Sypesteynlaan. De verdachten hadden de auto verlaten en waren volgens de politie overgestapt in een ander voertuig.

De Surinaamse politie onderzoekt de gewapende poging tot beroving en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

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