Woning aan Peprepinweg volledig verwoest door nachtelijke brand

Een stenen laagbouwwoning aan de Peprepinweg in Suriname is in de nacht van zaterdag op zondag volledig door brand verwoest. Er vielen geen gewonden. Brandweervoorlichter Olton Pinas heeft de brand bevestigd.

De brand werd ontdekt door een neef van de bewoners, die naast de getroffen woning woont. Rond 03.08 uur kwam de melding binnen bij de brandweer. Toen de brandweerlieden arriveerden, stond de woning van tien bij zes meter volledig in lichterlaaie. De bewoners werden bij aankomst niet aangetroffen.

De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. Het is vooralsnog niet bekend of het pand tegen brand was verzekerd.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie van Santo Boma is belast met het onderzoek.