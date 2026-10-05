Vrouw overvallen en beroofd van gouden halsketting

Een vrouw is maandagochtend overvallen en beroofd van haar halsketting aan de Latourweg in Suriname.

Het 51-jarige slachtoffer A.G. was samen met een vriend naar Gorba gegaan voor vertier. Nadat zij enige tijd daar hadden doorgebracht, besloten zij te vertrekken. Het slachtoffer nam plaats in hun voertuig, terwijl haar vriend nog buiten stond.

Op dat moment werd het tweetal benaderd door de rover. De verdachte trok een vuistvuurwapen en sommeerde de vriend van het slachtoffer om eveneens in het voertuig plaats te nemen. De man weigerde.

Plotseling rukte de verdachte de halsketting van de vrouw weg. Vervolgens stapte hij in een gereedstaande Toyota Vitz. In de eerste melding werd gesproken over meerdere verdachten, maar uit het nader onderzoek bleek dat één gewapende man de beroving had gepleegd.

De vrouw bleef ongedeerd bij de roof. De politie heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de rover wordt gewerkt.