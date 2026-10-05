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Van Dijk-Silos vindt dat Atompai zichzelf belachelijk heeft gemaakt: “Je gaat niet kunnen bepalen voor die minister wat hij moet doen”

KAM Thuiszorg

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Poetini Atompai foto 2026

Jurist Jennifer van Dijk-Silos vindt dat NPS-parlementariër Poetini Atompai zichzelf belachelijk heeft gemaakt door recent op te stappen als voorzitter van de vaste DNA-commissie Onderwijs. Volgens de jurist is het niet aan een parlementariër om te bepalen wat een minister moet doen.

“De woorden die hij gebruikt heeft, zijn allemaal ook een DNA onwaardig. Je bent geen minister. Als die minister niet doet wat er moet gebeuren, dan heb je je plekkie daar in DNA om je kritiek te leveren. Je kan niet zeggen dat je een roepende bent in de woestijn.

Suma na yu leki DNA? Je gaat niet kunnen bepalen voor die minister wat hij moet doen”, zei Van Dijk-Silos in het programma Retrospectie op LIMFM. Volgens Van Dijk-Silos moet vooral de NPS gaan letten op dit soort zaken.

Atompai gaf als reden aan dat er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt binnen het onderwijs, terwijl leerlingen, studenten, leerkrachten en ouders daarvan dagelijks de gevolgen ondervinden. Zijn vertrek als voorzitter van de onderwijscommissie leidde tot verschillende politieke reacties.

NDP’er Marcel Oostburg betwistte de lezing van Atompai en stelde dat NPS’er Dorothy Hoever al op 20 augustus 2026 tijdens een huishoudelijke vergadering tot voorzitter was benoemd. Hoever bevestigde die benoemingsdatum eveneens in een dankwoord op haar Facebookpagina.

Nadat Oostburg aangaf persoonlijk met Atompai te hebben gesproken, besloot hij de kwestie verder te laten rusten. “Mijn conclusie is dat er met zijn fractievoorzitter miscommunicatie is geweest”, aldus Oostburg.

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