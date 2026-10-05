Surinaamse gospelshow Yuru Fu Anbegi viert vijfjarig jubileum in ZAANTheater

Kerkgenootschap De Rots Ministries viert op zaterdag 10 oktober 2026 het vijfjarig jubileum van het gospelevent Yuru Fu Anbegi in het ZAANTheater in Zaandam (Albert Heijnzaal). Wat vijf jaar geleden begon als een kleinschalige avond van aanbidding in het Sranan Tongo, is uitgegroeid tot een volledige theatershow met gospelmuziek, dans en theater. Tijdens de jubileumeditie staan artiesten en makers uit Nederland en Suriname samen op één podium. Aanvang: 18.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via derotsministries.shop.

Van intieme aanbidding naar theatershow

Yuru Fu Anbegi – Sranan Tongo voor ‘het uur van aanbidding’ – werd bedacht door pastor Refaya Hart, voorganger van De Rots Ministries Amsterdam. Het evenement trekt inmiddels bezoekers uit verschillende delen van Nederland en België. De vorige editie trok bijna 500 bezoekers en was binnen 30 uur uitverkocht. De verhuizing naar het ZAANTheater biedt bijna het dubbele aantal plaatsen, waarmee De Rots Ministries tegemoetkomt aan de groeiende belangstelling. Niet alleen de capaciteit groeit: ook de omvang van de productie neemt toe. Dit jaar komen gospelmuziek, dans en theater samen in één voorstelling.

Geloof en Surinaamse taal

De keuze voor het Sranan Tongo vormt een belangrijk onderdeel van Yuru Fu Anbegi. Met het evenement wil De Rots Ministries ruimte bieden aan gospel en aanbidding in de Surinaamse taal en daarmee verschillende generaties en achtergronden samenbrengen. De avond is geworteld in het christelijk geloof en staat in het teken van aanbidding en dankbaarheid. Voor bezoekers die het Sranan Tongo niet spreken, wordt een Nederlandse vertaling aangeboden via projectie op een scherm. Zo is het programma toegankelijk voor zowel mensen met een Surinaamse achtergrond als een breder Nederlands publiek.

“Sommige van onze ouders’ generatie hebben geleerd dat je het Sranan Tongo niet overal mocht spreken. Het was de taal van thuis, niet van school of van de kerk. Wij omarmen juist het Surinaams, want hoe mooi is het om God te aanbidden in de taal van je hart.” zegt pastor Refaya Hart, bedenker van Yuru Fu Anbegi en voorganger van De Rots Ministries Amsterdam.

Artiesten uit Suriname en Nederland

Voor het vijfjarig jubileum reizen verschillende artiesten vanuit Suriname naar Nederland. Kennia Domini is al meer dan tien jaar actief als gospelzangeres in Suriname. Lycintha Watsaam, eveneens afkomstig uit de Surinaamse muziekscene, vertolkte samen met Eugene Main het nummer ‘Taa Fa’, een compositie van Byciel Watsaam. Het nummer won in 2018 de Golden Edition van SuriPop XX. Mijeesa Kastierie reist eveneens vanuit Suriname naar Nederland om tijdens de jubileumeditie op te treden. Zij is bij een breed publiek bekend als de stem van ‘Mi Kownu’, een van de populairste nummers van de afgelopen tijd.

Naast de artiesten uit Suriname werken ook Nederlandse muzikanten, zangers, dansers en acteurs mee aan de voorstelling, waaronder de bekende saxofoniste Romana Menegis. Alle artiesten worden begeleid door het worshipteam van De Rots Ministries. Dit team heeft net drie nieuwe liederen op Spotify & Youtube uitgebracht, van de vorige editie, zo komt u alvast in de sfeer!

Praktische informatie

Evenement: De Rots Ministries presenteert – Yuru Fu Anbegi: Theatershow

Datum: zaterdag 10 oktober 2026

Aanvang: 18.00 uur

Showtijd: 19.00 uur

Locatie: ZAANTheater – Albert Heijnzaal

Adres: Nicolaasstraat 3, Zaandam

Dresscode: gala

Vertaling: Nederlandse vertaling via projectie op een scherm

Over De Rots Ministries

De Rots Ministries is een kerkgenootschap dat in 2000 in Amsterdam werd opgericht door apostel Oswald Hart en zijn vrouw Helga Hart. De gemeente begon met acht mensen en telt inmiddels ongeveer 3.000 leden, verspreid over meerdere locaties in Nederland (onder meer Amsterdam, Almere, Haarlem, Rotterdam en Rijswijk). De missie van De Rots Ministries is het toerusten van mensen, het ontwikkelen van leiders, het stichten van gemeenten en het verspreiden van het evangelie van het Koninkrijk van God. Vanuit die visie bedacht pastor Refaya Hart, voorganger van De Rots Ministries Amsterdam, het concept Yuru Fu Anbegi.