SLM wisselt van vliegpartner: Boeing 777 moet kosten op Amsterdam-route flink drukken

Surinam Airways (SLM) heeft na bijna twee jaar afscheid genomen van vliegpartner Universal Sky Carrier (USC) en voert de verbinding tussen Paramaribo en Amsterdam vanaf zondag 4 oktober uit met het Amerikaanse Eastern Airlines. De overstap moet de operationele kosten fors terugbrengen. De viermotorige Airbus A340-600 maakt daarbij plaats voor een tweemotorige Boeing 777-200ER.

Vooral het brandstofverbruik speelt een belangrijke rol bij de keuze, blijkt uit een communiqué van de nationale luchtvaartmaatschappij. Met de Boeing wil SLM aanzienlijk besparen en tegelijkertijd werken aan een stabiele en betrouwbare dienstverlening tussen Suriname en Nederland. Het toestel heeft zowel een Businessclass als een Economyclass.

De overeenkomst met Eastern Airlines heeft een looptijd van twee jaar. Het vliegtuig waarmee de samenwerking zondag van start is gegaan, is een tijdelijke oplossing. Vanaf december 2026 moet een Boeing 777-200ER van Eastern Airlines worden ingezet die volledig in de herkenbare kleuren van Surinam Airways is uitgevoerd. Die afspraak is in het contract vastgelegd.

De samenwerking krijgt de vorm van een zogenoemde ‘damp lease’. Dat houdt in dat Eastern Airlines het vliegtuig, de cockpitbemanning en het technisch onderhoud verzorgt. In de cabine werkt personeel van de Amerikaanse maatschappij samen met cabinepersoneel van SLM.

Een deel van het betrokken cabinepersoneel is inmiddels door Eastern Airlines getraind. Die voorbereiding moet ervoor zorgen dat de operationele werkzaamheden en de service aan boord soepel op elkaar aansluiten.

De samenwerking met USC eindigde op 2 oktober. Gedurende die periode werd de Airbus A340-600 ingezet, een toestel dat bekendstaat om zijn capaciteit en comfort. SLM bedankt de voormalige partner voor de constructieve samenwerking en ziet in de overeenkomst met Eastern Airlines een volgende stap in de ontwikkeling van het bedrijf.