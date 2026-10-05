Simons over vertrek Meriba en Ramahi: “Je gaat mensen hebben die niet blij zijn met wat ik doe”

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft de afgelopen weken te maken gehad met het vertrek van enkele prominente partijleden. Romano Meriba, die de partij in Pontbuiten coördineerde, en voormalig afdelingsvoorzitter Laurens Ramahi behoren tot degenen die hun lidmaatschap hebben beëindigd.

NDP-voorzitter Jennifer Simons zegt dat dergelijke bewegingen binnen politieke partijen die in een coalitie zitten vaker voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt zij dat er ook personen zijn die terug wensen te keren naar de paarse partij.

“Er is niet zoveel aan de hand. In de zin van dat mensen weggaan. Ik denk dat er altijd mensen zijn weggegaan en er komen ook een paar terug. Ik ben ook met die bezig. Die zal je ook binnenkort horen”, zei Simons in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens de NDP-leider ontstaan teleurstellingen wanneer verwachtingen van partijleden niet snel genoeg worden waargemaakt. Zij stelt dat de NDP hierover met hen in gesprek blijft, aangezien de ideeën van de partij niet zijn veranderd en het soms tijd vergt om bepaalde zaken te realiseren.

“Ik denk dat de partij, zoals al die andere partijen in de coalitie of in elke coalitie, last heeft van dat mensen soms snel dingen willen zien voor zichzelf of voor hun omgeving. Het is niet makkelijk, want dat heb ik wel vaker aangegeven. We blijven werken, maar ik denk dat je mensen gaat hebben die niet blij zijn met wat ik doe of die vinden dat ze niet voldoende erbij betrokken zijn. We zullen geduldig blijven en proberen te werken met iedereen om de zaken zoveel mogelijk op één lijn te houden. Maar je gaat soms hebben dat mensen weggaan en anderen gaan terugkomen”, aldus president Simons.