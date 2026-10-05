President Simons: “Ik ga me met alles wat ik in mijn vermogen heb verzetten tegen het kaalkappen van het bos in het binnenland”

President Jennifer Simons heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat zij niet zal toestaan dat primair regenwoud in het binnenland wordt gekapt voor grootschalige landbouw. Zij stelt dat beschikbare landbouwgronden elders, waaronder ook in Saramacca, beter kunnen worden benut en dat zij zich met alle middelen zal verzetten tegen landbouwactiviteiten die ten koste gaan van het bos.

“Het gaat erom dat het primaire Amazoneregenwoud niet gekapt gaat worden voor grootschalige landbouw. Daar ben ik tegen. Ik ga me met alles wat ik in mijn vermogen heb verzetten tegen het kaalkappen van het bos in het binnenland”, zei president Jennifer Simons zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Het staatshoofd reageerde hiermee op de slepende kwestie van de mennonieten die zich voor landbouwdoeleinden in het binnenland van Suriname hebben gevestigd. Volgens Simons wil deze groep niet op de beschikbare landbouwgronden in de kustvlakte actief worden, omdat zij ervoor kiest om zich af te zonderen. “Ze willen zichzelf afzonderen. Daarom gaan ze in het bos. Ik ga daartegen echt vechten”, aldus de president.

Volgens de president heeft zij Justitie inmiddels gevraagd maatregelen te treffen tegen mennonieten die niet over een geldige verblijfsstatus beschikken. “De mensen kunnen dan niet blijven”, stelde zij. Per 1 oktober is daarnaast opnieuw een visumplicht ingevoerd voor reizigers uit Mexico en Bolivia die met een nationaal paspoort naar Suriname komen.

Volgens Simons moet deze maatregel ook bijdragen aan een betere monitoring van de migratiestroom van mennonieten uit deze landen naar Suriname. Voor reizigers uit Belize wordt nog naar een oplossing gezocht, aangezien dit land deel uitmaakt van CARICOM.

Simons benadrukte dat de regering geen publiek-private samenwerking (PPP) heeft gesloten met Braganza of met mennonieten. Volgens het staatshoofd is er wel onder voorwaarden grond ter beschikking gesteld, maar heeft het bedrijf zich tot nu toe niet aan de gestelde voorwaarden gehouden. Een ander stuk grond dat onder de voormalige LVV-minister Permanand Sewdien was uitgegeven, betrof volgens Simons wel een PPP. Deze overeenkomst zou volgens haar inmiddels door de huidige LVV-minister Mike Noersalim zijn ingetrokken. “Laat het duidelijk zijn dat deze regering geen PPP heeft gesloten, noch met Braganza, noch met mennonieten”, aldus president Simons.