Nabestaanden Eggy Uitenwerf krijgen na bijna tien jaar gelijk over politiegeweld

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Nederland veroordeeld wegens het politiegeweld tegen de Surinaams-Nederlandse Eggy Uitenwerf, die in 2016 na zijn aanhouding in Rotterdam overleed. De uitspraak werd op 30 september 2026 definitief, meldt Controle Alt Delete. Nederland heeft het oordeel niet aangevochten.

De 58-jarige Uitenwerf riep op 23 november 2016 op straat dat het niet goed ging met zijn hart. Omstanders dachten dat hij verward gedrag vertoonde en waarschuwden de politie. Hij vluchtte zijn woning in, waarna agenten de deur forceerden. Bij zijn aanhouding werd hij onder meer gestompt, op zijn achterhoofd geslagen en door een politiehond in zijn been gebeten. Op het politiebureau verloor hij het bewustzijn en overleed hij.

Het Openbaar Ministerie besloot de agenten niet te vervolgen. Onderzoek wees op een hoge concentratie cocaïne in zijn bloed; een oorzakelijk verband tussen het geweld en zijn overlijden kon niet worden vastgesteld. Ook een procedure bij het Nederlandse gerechtshof leidde niet tot vervolging. Zijn vriendin stapte daarop met advocaat Richard Korver naar het EHRM.

Volgens het Europees Hof heeft Nederland niet aangetoond dat het gebruikte geweld strikt noodzakelijk en proportioneel was. Uitenwerf was ongewapend en stond tegenover vier agenten en een hond. De agenten raakten niet gewond en verkeerden niet in levensgevaar. Het Hof oordeelde dat Nederland artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden, dat onder meer onmenselijke of vernederende behandeling verbiedt.

Het Hof bekritiseerde daarnaast het ontbreken van een gedegen aanpak en specialistische hulp, terwijl de agenten onvoldoende waren getraind voor de situatie. Ook had het Nederlandse gerechtshof onvoldoende uitgelegd waarom de vuistslag op het achterhoofd niet tot vervolging leidde. Korver pleit voor een versnelde procedure voor nabestaanden na dodelijk overheidsgeweld, zodat zij niet jarenlang op duidelijkheid hoeven te wachten.