Man in geslachtsdeel geschoten bij gewapende beroving na feestje

Een 27-jarige man is afgelopen nacht bij een gewapende beroving aan de Dambordstraat in Suriname in zijn geslachtsdeel geschoten. De gemaskerde verdachte maakte een gouden halsketting en de mobiele telefoons van het slachtoffer en diens jongere broer buit.

Naar verluidt waren de broers Miquel (27) en Jason (18) op een feestje en stonden zij op het punt te vertrekken. Miquel stuurde zijn jongere broer nog even om worst te kopen. Terwijl hij op Jason wachtte, liep een gemaskerde man op hem af en rukte de gouden halsketting van zijn hals.

Daarop ontstond een worsteling, waarbij de verdachte een vuistvuurwapen tevoorschijn haalde en op Miquel schoot. Hij liep een schotwond aan zijn geslachtsdeel op, maar bleef aanspreekbaar. Zijn toestand werd als stabiel omschreven.

Jason zag de schietpartij gebeuren, rende naar zijn broer en raakte eveneens in een worsteling met de verdachte. De rover richtte zijn vuurwapen op beide broers en wist vervolgens met de halsketting en hun mobiele telefoons te ontkomen. Jason bleef ongedeerd.

Eenheden van de QRT en het RBTP kwamen ter plaatse. De broers konden de politie niet vertellen in welke richting de verdachte was gevlucht. Miquel werd voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gebracht.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak en werkt aan het opsporen van de verdachte.