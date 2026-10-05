Kort geding tussen Faizal Abdoelgafoer en Bennie Miranda dient op 15 oktober

Het eerder aangekondigde kort geding van Faizal David Abdoelgafoer tegen Bennie Miranda krijgt een concreet vervolg. Uit een officiële oproep van een Surinaamse deurwaarder blijkt dat Miranda op donderdag 15 oktober 2026 om 08.30 uur voor de kortgedingrechter moet verschijnen.

Volgens de oproep moet Miranda in persoon of via een gemachtigde verschijnen tijdens de openbare terechtzitting van het Kantongerecht in het Eerste Kanton. De zitting vindt plaats in het gerechtsgebouw aan de Grote Combeweg no. 2 in Suriname.

Waterkant berichtte op 21 september al dat Miranda zelf melding had gemaakt van een naderend kort geding, nadat hij op sociale media uitlatingen had gedaan over iemand die hij omschreef als ‘een zekere Faizal’. Miranda betwistte toen dat hij Abdoelgafoer persoonlijk had beschuldigd en stelde dat hij diens volledige naam in zijn live-uitzendingen niet had genoemd. Ook kondigde hij aan advocaten in te schakelen.

De kwestie speelde nadat Miranda zich fel had uitgelaten naar aanleiding van berichten die hij naar eigen zeggen had ontvangen over zaken van hem die ‘on hold’ zouden worden gezet. Later bood hij tijdens een televisie-interview excuses aan aan ‘een zekere Faizal’, zonder zelf expliciet te bevestigen dat hij daarmee Abdoelgafoer bedoelde. Toen de interviewer de naam van Abdoelgafoer noemde, hield Miranda vol dat die koppeling niet door hem was gemaakt.

Miranda liet destijds ook weten dat hij de kwestie na bemiddeling vanuit het kabinet van de president als gesust beschouwde. De inmiddels verschenen oproep maakt echter duidelijk dat het juridische traject doorgaat en dat de zaak nu daadwerkelijk op de rol staat.

Wat Abdoelgafoer precies van Miranda vordert, blijkt niet uit de oproep in kort geding. Ook in het eerdere bericht was nog niet duidelijk welke concrete eisen aan de rechter zouden worden voorgelegd.

De inhoudelijke behandeling staat vooralsnog gepland voor donderdag 15 oktober om 08.30 uur.