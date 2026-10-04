Zwembad in Moengo na 36 jaar weer geopend

Het zwembad van Moengo is na 36 jaar weer opengesteld voor het publiek. De plaats draagt voortaan de naam Moengo Aqualife Centrum en moet opnieuw een belangrijke plek worden voor sport, recreatie en ontspanning voor de jeugd van het district Marowijne.

De feestelijke opening vond vrijdag 2 oktober plaats. Tijdens de gelegenheid kwamen verschillende sprekers aan het woord, onder wie districtscommissaris Hunswijk, DNA-lid Jordan, directeur Ralim van het Ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport in Suriname, onderwijsinspecteur Anini en Pinas.

In hun toespraken benadrukten de sprekers het belang van het behoud van het zwembad als recreatie- en ontspanningsgelegenheid voor de jeugd.

Ook werd de gemeenschap opgeroepen zorgvuldig met de voorziening om te gaan en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor het onderhoud en behoud ervan.

Met de heropening is het zwembad na ruim drie decennia weer operationeel. De jeugd van Marowijne krijgt hiermee opnieuw de mogelijkheid om in eigen omgeving te zwemmen en gebruik te maken van de voorziening voor sport, ontspanning en sociale activiteiten.