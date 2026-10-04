Voedselpakketten opnieuw verstrekt aan getroffen gemeenschappen langs Saramaccarivier

Het Kabinet van de President heeft opnieuw voedselpakketten verstrekt aan gemeenschappen die zijn getroffen door de vervuiling van de Saramaccarivier in Suriname. De distributie begon donderdag 1 oktober en werd vrijdag en zaterdag voortgezet.

Via het Bureau Volkscontacten werden onder meer de dorpen Creola, Grankreek, Maho en Columbia aangedaan. De voedselpakketten zijn samengesteld in samenwerking met de firma Chotelal en met transport van het ministerie van Defensie naar Saramacca gebracht.

In Creola werden 50 pakketten uitgedeeld. In Grankreek ontvingen 157 gezinnen een pakket. In het inheemse dorp Maho kwamen 58 gezinnen in aanmerking voor voedselhulp en werden daarnaast 100 trays drinkwater verstrekt. In Columbia kregen 121 gezinnen een voedselpakket.

De vervuiling heeft grote gevolgen voor de gemeenschappen langs de rivier. Veel bewoners zijn voor hun voedselvoorziening en inkomen afhankelijk van onder meer visserij, jacht en landbouw. Door de situatie kunnen vissers niet vissen en zijn ook andere activiteiten beperkt.

Vanuit de gemeenschappen wordt benadrukt dat de voedselhulp welkom is, maar dat een structurele oplossing noodzakelijk is. Vooral het wegvallen van inkomsten uit de visserij zorgt voor problemen. Bewoners hopen daarom dat snel duidelijk wordt wanneer vis uit de rivier weer veilig kan worden geconsumeerd.

Op 1 oktober werden ook Pikin Poika, Santigron, Brooklyn, Totikamp, Haarlem en Pikin Maisi voorzien van in totaal 280 voedselpakketten en 108 trays water. Zaterdag waren Pikin Saron, Broferi, Bigi Poika en Tibiti aan de beurt. Daar werden respectievelijk 210, 6, 83 en 40 pakketten verstrekt.

De overheid heeft eerder aangegeven de verstrekking van drinkwater en voedselpakketten aan de getroffen gemeenschappen voort te zetten, zolang de gevolgen van de vervuiling voortduren.