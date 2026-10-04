Suriname steunt Venezuela met 55 ton rijst

Suriname heeft 55,45 ton rijst geschonken aan Venezuela. De humanitaire hulp werd donderdag 1 oktober in de haven van La Guaira overgedragen aan de Venezolaanse autoriteiten.

De rijst is bestemd voor de getroffen bevolking en moet bijdragen aan het herstel en de wederopbouw na de twee aardbevingen die Venezuela op 24 juni troffen. De zending werd vervoerd in twee containers van elk twintig voet.

De overdracht vond plaats via de Surinaamse ambassadeur in Venezuela, Georgette García Elías. Namens Venezuela namen Gustavo Díaz Aular, algemeen directeur bij het Bureau van de viceminister voor het Caribisch gebied van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en admiraal José Rafael Hernández Abchi de hulp in ontvangst.

Volgens de ambassadeur onderstreept Suriname met de schenking zijn solidariteit met de Venezolaanse bevolking. De bijdrage weerspiegelt volgens haar tevens de vriendschapsbanden tussen beide landen.

Het gaat om de tweede humanitaire hulpzending van Suriname aan Venezuela na de aardbevingen. De eerste zending werd in augustus per vliegtuig naar het land gebracht.