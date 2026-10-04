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Stomdronken ambtenaar in dienstauto veroorzaakt aanrijding waarbij bromfietser gewond raakt

KAM Thuiszorg

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Stomdronken ambtenaar in dienstauto veroorzaakt aanrijding

De 19-jarige bromfietser D.C. is woensdagavond 30 september gewond geraakt nadat hij aan de Welgedacht A-weg van achteren werd aangereden door een dienstauto, bestuurd door de 45-jarige ambtenaar R.A., die stomdronken achter het stuur zat.

De bromfietser liep onder andere een fractuur aan zijn rechterbeen op en werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat zowel de bromfietser als de automobilist over de Welgedacht A-weg reden, komende vanuit de richting van de Mawakaboweg en gaande in de richting van de Bomaweg. De bromfietser reed voorop, gevolgd door de automobilist.

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Ter hoogte van pandnummer 362 werd de bromfietser van achteren aangereden door de automobilist. Beide voertuigen liepen materiële schade op.

Tijdens het onderzoek constateerde de politie dat de automobilist onder invloed van alcohol verkeerde en daardoor niet in staat was zijn voertuig naar behoren te besturen.

De verdachte werd aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

Het onderzoek van de politie duurt voort.

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