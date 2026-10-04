Mathoera: “De president is begonnen met een slachtofferrol, maar ze heeft zelf aan die moeilijke situatie bijgedragen”

VHP-parlementariër Krishna Mathoera vindt het ongepast dat president Jennifer Simons haar jaarrede woensdag begon met een verwijzing naar de moeilijke situatie die haar regering heeft overgenomen. Volgens Mathoera probeert het staatshoofd van Suriname daarmee ten onrechte een slachtofferrol aan te nemen.

Zij stelt dat Simons voorbijgaat aan het feit dat een belangrijk deel van de huidige financiële problemen, waaronder de miljardenschulden van de staat, volgens haar juist zijn oorsprong vindt in het beleid van de NDP-regering die tussen 2015 en 2020 aan de macht was.

“De president is begonnen met een slachtofferrol door aan te geven dat ze een situatie heeft overgenomen. Je schetst dat je in 2025 een heel moeilijke situatie hebt overgenomen, maar je hebt zelf daaraan bijgedragen. Natuurlijk hebben alle partijen bijgedragen, maar wie heeft gezorgd voor al die schulden die als een strop om onze nek zitten?

Een derde van onze begroting gaat naar schulden. Ze heeft ook 1,8 miljard USD meer moeten lenen om schulden te herschikken. Het zijn schulden die gemaakt zijn door haar regering toen zij voorzitter van het parlement was. Een periode waarin de Wet op de Staatsschuld keer op keer is gewijzigd. Daar moet je je wel van bewust zijn, weten en beseffen dat vernietigen moeilijk is, maar herstellen veel moeilijker.

Daarom moet je altijd zorgvuldig beleid uitvoeren en beslissingen nemen die altijd in het belang zijn van de samenleving”, zei Mathoera in een interview op TBN.

De VHP’er voerde aan het beter te hebben gevonden als de president zou hebben aangegeven dat de regering nu verantwoordelijkheid gaat nemen en hard gaat werken om te herstellen wat haar partij eerder kapot heeft gemaakt.

“Ik ben ook een beetje teleurgesteld in de jaarrede. En dat is niet alleen bij deze president. Ik zie al een aantal jaren dat die jaarrede lijkt op een verzameling van dromen, ambities en plannen. Op zich is dat niet slecht, want je mag plannen hebben, maar dat moet je in een langetermijnontwikkeling zetten.

Maar de jaarrede moest meer zijn over wat er concreet in 2027 gerealiseerd zal worden. En dat moet heel specifiek, concreet en met heel duidelijke resultaten zijn. En dat heb ik gemist. Het zijn meer algemene bewoordingen geweest, terwijl niet is afgezet hoeveel kader en bestedingsruimte er is om die plannen te realiseren. En als je dat niet doet, dan gaat het ergens blijven hangen”, stelde zij.

Mathoera vindt dat president Jennifer Simons in haar jaarrede op verschillende punten ook te kort door de bocht is gegaan. Er moeten keiharde prioriteiten worden gesteld, terwijl bij de hervorming van het overheidsapparaat ook moet worden aangegeven waar er zal worden bezuinigd. Eén van de zaken die haar in het eerste jaar van deze regering is opgevallen, is dat ministers vaker op dienstreis zijn.

“Men had zoveel kritiek op onze regering, maar ik ben maximaal twee of drie keer per jaar op reis gegaan voor internationale samenwerking en afspraken. En ik heb ontzettend veel uit die internationale samenwerking voor Defensie binnengehaald. Maar ministers gaan nu zes tot zeven keer per jaar op reis. Daarover wordt totaal geen informatie met de samenleving gedeeld”, aldus de parlementariër en oud-minister.