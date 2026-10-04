Man lost meerdere schoten vanuit auto aan Fred Derbystraat

Een man die zich in een witte Toyota Ipsum bevond, heeft afgelopen nacht aan de Fred Derbystraat in Suriname meerdere schoten gelost.

Volgens de verkregen informatie reed de automobilist kort voorbij het Blue Grand Café toen er vanuit het voertuig meerdere keren werd geschoten. Vervolgens reed hij weg.

Op aanwijzing van omstanders, die anoniem wensten te blijven, trof de Surinaamse politie ter plaatse negen hulzen van 9 mm aan. De hulzen zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.

De melder was bij aankomst van de politie niet meer ter plaatse. Voor zover bekend hebben zich bij het incident geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.