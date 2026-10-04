Kadensi waarschuwt VHP: “Als ze me niet waarderen, ga ik weg!”

Politicus en artiest Arnold Boekoeroe, beter bekend als Kadensi, heeft zich kritisch uitgelaten over de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Volgens hem zijn er personen binnen de leiding van de VHP die de zogenoemde ‘bromki dyari’ tegenwerken, waardoor deze afbrokkelt.

Boekoeroe, die sinds het overlijden van partijleider Chan Santokhi een evaluatieperiode had ingesteld, stelt dat de partijleiding haar koers moet aanpassen en dreigt zelf met vertrek als hij naar eigen zeggen niet correct wordt behandeld. Volgens hem is hij altijd goed behandeld en gewaardeerd door Santokhi. Daarnaast had wijlen oud-president altijd een luisterend oor voor hem.

“Ik heb veel betekend voor de partij en Chan wist dat. Hij waardeerde me daarvoor. Ik heb het voortouw genomen en de deuren van de partij opengemaakt voor ‘blakamangs’. Ik heb met mijn eigen geld een partijcentrum voor de VHP in Moengo geopend. Geen enkele koperen cent heeft de VHP daarin gestopt.

Dus VHP musu waardeer mi leki fa Chan ben waardeer mi. Als ze me niet waarderen, ga ik weg! Efu yu no abi a ati fu Chan, maar yu e wroko nanga a ideologie fu Chan, dan lukt het wel”, aldus Boekoeroe in een interview op D-TV Express.

Boekoeroe vraagt zich af welk serieus gesprek hij nu met voorzitter Glenn Oehlers moet voeren als diens termijn slechts enkele maanden zal duren. Hij wacht daarom eerst de bestuursverkiezing binnen de VHP af alvorens hij officieel een besluit over zijn toekomst neemt. De artiest stelt zich ondertussen uit onvrede uit een belangrijke VHP-appgroep te hebben verwijderd, nadat volgens hem niemand reageerde op zijn kritiek.

Nadat hij zijn ongenoegen op Facebook had geuit, was ondervoorzitter Asiskumar Gajadien volgens hem de enige die telefonisch contact met hem opnam en hem uitnodigde voor een persoonlijk gesprek. Dat gesprek vond plaats in de fractiekamer van de VHP in het parlement. Volgens de VHP’er toont dit aan dat Gajadien nog gevoel heeft voor de partij. De artiest zegt dat hij zijn kritiek vooral uitspreekt in het belang van de VHP-achterban, zodat die inzicht krijgt in wat er binnen de partijtop gebeurt en hoe daarmee de partij wordt verzwakt.

Boekoeroe zegt kansen te zien voor de VHP. Volgens hem zou de partij de NDP verslaan als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden. Hij vindt het daarom jammer dat de VHP-leiding onvoldoende inziet dat er hard gewerkt moet worden om dat doel te bereiken. Volgens Boekoeroe hebben de NDP en president Jennifer Simons kansen laten liggen en tot nu toe niet aangetoond dat de situatie voor de Surinaamse bevolking is verbeterd ten opzichte van de periode onder president Santokhi.

“Efu mi vorm wan team wroko tap a president dya, dan mi e frede tak o saka a sturu long gwe. Want Kadensi alleen is al een probleem voor de NDP”, stelde hij.

De VHP’er waarschuwt echter dat de partij zonder veranderingen in 2030 kan terugvallen naar acht zetels. Volgens Boekoeroe dreigt de VHP daarmee langdurig in de oppositie te belanden, omdat de negen zetels die de partij verliest volgens hem richting de NDP zullen verschuiven. En met een minimale meerderheid van 26 zetels zou de paarse partij dan niemand nodig hebben om een regering te vormen.

“Fosi a pori i musu corrigeer eng. De VHP heeft zoveel mensen geholpen aan gunningen, een aantal van hen zijn miljonairs geworden, maar ze willen de partij niet eens met een cent helpen. Ze zijn echt gierig. Laten ze het corrigeren, zodat we de top weer bereiken. Als het aan mij ligt, blijf ik een VHP’er. Maar ze moeten luisteren. Ik hou van de VHP en ik moet de VHP beschermen als ik zie dat iets niet goed gaat. Laat de achterban van de partij de mensen in de top dus aanspreken. De VHP kan de rug niet meer keren voor de bromki dyari, want anders blijven ze voorgoed in de oppositie”, aldus Boekoeroe.