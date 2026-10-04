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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Ex-vriend van zus steekt broer dood in Commewijne

KAM Thuiszorg

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Een man is zaterdag doodgestoken aan de Sumatraanvisweg in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat de verdachte bij zijn ex-vriendin thuis was om rekenschap te vragen. Daar ontstond een vechtpartij, die uitmondde in een steekpartij.

Het slachtoffer werd daarbij in zijn rug gestoken en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Na de daad verliet de verdachte de plaats in een auto.

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De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast, waarna het lichaam door een uitvaartbedrijf werd afgevoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

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