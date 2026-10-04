Currie: “Vakbonden missen bevoegdheid om ouders op te roepen kinderen thuis te houden”

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) vindt dat de gezamenlijke onderwijsbonden geen bevoegdheid hebben om ouders en verzorgers op te roepen om hun kinderen op 1 oktober thuis te houden.

“We hebben zeshonderd scholen en ik heb zes bezocht, waarvan bij drie voornamelijk de leerkrachten er waren en bij drie de leerkrachten en leerlingen volop aanwezig waren. Het bericht dat de bond de deur heeft doen uitgaan met een oproep aan leerkrachten om naar school te gaan…dat is positief. Maar daar moest het bericht bij eindigen, omdat daar ook hun bevoegdheid eindigt”, zei Currie donderdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

De bewindsman begrijpt het zorgpunt dat het ministerie met een tekort aan leerkrachten zit, maar stelt dat dit niet in twee dagen kan worden opgelost. “Omdat we bezig zijn met leerlingen die werken aan een succesvolle toekomst en daar vervullen leerkrachten een belangrijke rol in. Laten wij geen dag voorbij laten gaan, omdat we hebben afgesproken met elkaar dat we op 1 oktober beginnen”, stelde hij.

Minister Currie gaf aan dat hij afgelopen dinsdag van 10.00 uur tot ongeveer 13.30 uur overleg heeft gevoerd met de vakbonden. Tijdens het overleg is de overeenkomst besproken die in juni werd ondertekend en waarbij nog een aantal achterstanden moet worden ingelopen. Daarnaast is gesproken over de start van het schooljaar.

“De vakbond heeft gevraagd om de school niet op 1 oktober te laten starten met de leerlingen. We hebben daar uitgebreid over van gedachten gewisseld en uiteindelijk heb ik het besluit genomen dat we de scholen wel op 1 oktober zullen aanvangen met de leerlingen. Dus voor mij was het een totale verrassing. De brief is niet eens naar mij gericht. Het is verzonden en via via heb ik een kopie van de brief ontvangen.

Ik vind dat de bonden totaal buiten hun bevoegdheden zijn getreden om de ouders op te roepen om leerlingen niet naar school te laten gaan. Dat valt buiten de bevoegdheid van bonden en daar zullen ze van mij nog een brief ontvangen”, aldus de minister. Hij roept ouders op om hun kinderen wel voor vrijdag naar school te sturen.