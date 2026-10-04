Bevestiging cabines aan reuzenrad begonnen

In het weekend is gestart met het bevestigen van de cabines aan het reuzenrad op het terrein van Dolphins Hotel & Casino in Meerzorg. Daarmee is een nieuwe fase van de bouw van de attractie aangebroken.

De werkzaamheden aan het eerste reuzenrad van het land, dat de naam ‘The Golden Eye of Suriname’ heeft gekregen, zijn de afgelopen periode flink gevorderd.

Volgens het management van de onderneming krijgt het reuzenrad een hoogte van 80 meter en biedt het plaats aan 216 personen per rit.

De attractie moet uitgroeien tot een nieuwe toeristische trekpleister in Suriname. Waterkant.Net verneemt van de uitvoerders dat ernaar wordt gestreefd het project eind dit jaar op te leveren.