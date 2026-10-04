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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

43-jarige man omgekomen nadat boom op hem valt tijdens zaagwerkzaamheden

KAM Thuiszorg

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brandende kaars RIP

Een 43-jarige man is zaterdag om het leven gekomen bij een ernstig ongeval tijdens zaagwerkzaamheden in het dorp Bigi Poika in Suriname.

Het slachtoffer, Giovannie Sabajo, was samen met anderen bezig een boom met een kettingzaag om te zagen. Op het moment dat de boom begon te vallen, rende Sabajo volgens de beschikbare informatie in de verkeerde richting. Hierdoor kwam hij onder de vallende boom terecht.

De man liep daarbij zeer ernstige verwondingen op aan zijn hoofd, buik en ledematen en overleed ter plaatse. De verwondingen waren dusdanig ernstig dat delen van zijn hersenen en organen zichtbaar waren.

Een arts stelde officieel de dood vast. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt het lichaam afgestaan aan de nabestaanden.

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