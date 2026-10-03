Vanavond la Rouge, Goodvibezz, Kalibwoy, Gio, Andy Safado en meer in de Maassilo Rotterdam

Al meer dan 10 jaar brengt BORGOE meets PARBO het beste van twee werelden samen in de legendarische Maassilo Rotterdam. Wat ooit begon als een feestje, is uitgegroeid tot een grote happening voor liefhebbers van Surinaamse en Urban muziek. Op ZATERDAG 3 OKTOBER 2026 is het weer zover en gaan we opnieuw los!

Van 23.00 tot 05.00 uur nemen we de Maassilo over voor een complete nacht vol Surinaamse vibes, urban sounds, live bands, artiesten en de beste dj’s. Verschillende stijlen, verschillende mensen en duizenden redenen om deze nacht niet te missen.

Waarom wachten en meer betalen? Tickets kosten op de dag zelf €30, terwijl je hier in de voorverkoop voor minder naar binnen kunt. De goedkoopste tickets zijn beperkt beschikbaar en de prijs loopt gedurende de voorverkoop op. Hoe langer je wacht, hoe duurder je ticket. Dus wees slim en regel ‘m vroeg hieronder!

Top locatie. Live entertainment. De beste dj’s. En die onmiskenbare Surinaamse BORGOE meets PARBO-sfeer met dit keer:

GOODVIBEZZ (uit Suriname) – KALIBWOY – LA ROUGE – ANDY SAFADO (uit Suriname) – GIO – SURPRISE GUEST – SHANN – FASTA – MEO MANIA – ALLI-D – MC LACO – MC MANDEM & MORE!

Dit wordt geen gewone zaterdagavond dus verzamel je vrienden, regel je kaarten nu en zorg dat je erbij bent!

BORGOE meets PARBO

Zaterdag 3 oktober 2026

23.00 – 05.00 uur

Maassilo Rotterdam

Maashaven Zuidzijde 1-2

Tickets: borgoeparty.nl

Toegang: 18+ (ID verplicht)

Info via WhatsApp: 06 29107683