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Nederlander met zangvogels in koffer aangehouden op JAP-luchthaven en beboet met SRD 120.000

KAM Thuiszorg

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luchthaven Suriname foto sept 2026

Een Nederlander is vrijdag 2 oktober op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven aangehouden nadat zes zangvogels in zijn ruimbagage waren aangetroffen. Hij wordt ervan verdacht de vogels vanuit Suriname naar Nederland te hebben willen smokkelen.

De verdachte, B.A.A., werd aangehouden nadat een douaneambtenaar de vogels in zijn bagage had ontdekt. Het ging om vijf twa-twa’s en één picolet. De vogels waren ondergebracht in vijf zelfgemaakte houten kooitjes.

De verdachte en de vogels werden vervolgens overgedragen aan de politie van bureau Zanderij. De vogels zijn in beslag genomen. Na overleg met een officier van justitie werd de man in verzekering gesteld.

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De vogels zijn later afgestaan aan een jachtopziener van het Lands Bosbeheer (LBB), die ervoor zal zorgen dat de dieren onder beheer van LBB worden geplaatst.

De zaak is op uitdrukkelijk verzoek van de verdachte en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie buiten proces afgehandeld. Daarbij deed hij afstand van de vogels en betaalde hij een transactiebedrag van SRD 120.000.

De afdeling Fraude van de politie onderzoekt de zaak ter zake overtreding van de Wet Tegengaan Smokkelen. De politie benadrukt dat het smokkelen van beschermde dieren en vogels strafbaar is.

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