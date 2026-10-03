Natio blijft ongeslagen na 0-0 gelijkspel tegen Guatemala

Natio heeft vrijdagavond 2 oktober in het Franklin Essed Stadion met 0-0 gelijkgespeeld tegen Guatemala. Suriname had gedurende vrijwel de hele wedstrijd het initiatief, maar wist het overwicht niet om te zetten in een doelpunt.

De ploeg van bondscoach Henk Fraser kreeg vooral in de eerste helft meerdere mogelijkheden. Suriname had ruim 61 procent balbezit en kwam tot dertien doelpogingen, waarvan acht tussen de palen. Guatemala wist daar nauwelijks iets tegenover te zetten en registreerde geen enkel schot op doel.

Ook na de rust bleef Natio de aanval zoeken. De Surinamers probeerden de verdediging van Guatemala onder druk te zetten, maar de bevrijdende treffer bleef uit.

Met het gelijkspel blijft Suriname na drie wedstrijden ongeslagen in groep B van League A van de Concacaf Nations League. Natio staat met zeven punten aan kop in de groep, na eerdere overwinningen op Honduras (3-2) en Martinique (2-1).

De groepsfase wordt maandag afgesloten met opnieuw een wedstrijd tegen Guatemala. Deze keer treffen beide landen elkaar in Guatemala-Stad. De nummers één en twee van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales van de Nations League.