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Minister Bee ontvangt Nederlandse apostel Shamil Gesser

KAM Thuiszorg

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Minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft vrijdag 2 oktober de Nederlandse apostel Shamil Gesser ontvangen. Tijdens de ontmoeting sprak Gesser een gebed uit voor de bewindsman en wenste hij hem kracht toe bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden als minister.

Bee zegt Gesser hiervoor hartelijk te hebben bedankt. Volgens de minister vallen religieuze aangelegenheden binnen het beleidsterrein van BiZa. Daarom hecht hij naar eigen zeggen veel waarde aan een goede samenwerking met geestelijke leiders, zowel in Suriname als daarbuiten.

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De ontmoeting past volgens Bee binnen de aandacht van het ministerie voor religieuze aangelegenheden en het onderhouden van contacten met geestelijke leiders.

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