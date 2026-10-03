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Lijk in verre staat van ontbinding aangetroffen

KAM Thuiszorg

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lijk gevonden 2 okt 2026

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Het lichaam van een man is vrijdag in verre staat van ontbinding aangetroffen bij een afgebroken woning aan de Herman Steinbergstraat in Suriname. De man stond in de omgeving bekend als ‘Biga’.

Het slachtoffer, dat vermoedelijk dak- en thuisloos was, werd zonder kleding aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast.

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Vernomen wordt dat de man vermoedelijk een natuurlijke dood is gestorven, mogelijk als gevolg van een hartstilstand. Bij de uitwendige controle werden geen zichtbare verwondingen of andere tekenen van geweld aangetroffen.

Eerder was bloed in de neus van de overledene waargenomen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf naar voren gekomen.

Het lichaam werd door een uitvaartbedrijf afgevoerd naar een mortuarium. Het onderzoek duurt voort.

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