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Kennia Domini na succesvol Kwaku-optreden terug in Nederland voor Yuru Fu Anbegi

KAM Thuiszorg

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Foto (c) Kevin Ngadimin

Na een succesvol optreden op het afgelopen Kwaku Summer Festival reist de bekende gospelartieste Kennia Domini uit Suriname binnenkort weer af naar Nederland.

In het kader van de viering van de Dag der Marrons keert de zangeres terug voor de grote Yuru Fu Anbegi-theatershow, die op zaterdag 10 oktober a.s. plaatsvindt in het ZAAN Theater in Zaandam.

Kennia wist tijdens haar eerdere bezoek aan Nederland in juli diepe indruk te maken op het Kwaku-podium. Nu maakt zij zich op om onder andere het Nederlandse publiek opnieuw mee te nemen in een avond vol lofprijs en aanbidding. De 5e editie van het Yuru Fu Anbegi-concert wordt georganiseerd door De Rots Ministries.

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De zangeres staat bekend om haar krachtige stem en inspirerende worship-nummers.

Speciaal voor deze gelegenheid wordt er uitgepakt met een groots opgezette liveshow. Het concert sluit bovendien naadloos aan bij de periode rondom de Dag der Marrons, waarbij verbinding, cultuur en dankbaarheid centraal staan.

De bezoekers kunnen een liveoptreden verwachten met zowel gospelsongs in het Sranan als aanbiddingsmomenten, gebracht door verschillende bekende artiesten. Kennia belooft ook ditmaal weer een kwalitatieve en inspirerende show neer te zetten.

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